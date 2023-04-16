تعرف على الحالة الصحية لـ«شيطان الجمهورية الفرنسية» جان ماري لوبان

نقل المؤسس المشارك لحزب «التجمع الوطني» الفرنسي اليميني المتطرف، المعروف بعدائه للمهاجرين العرب، جان ماري لوبان إلى المستشفى في حالة خطيرة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

مشاكل صحية لـ«جان ماري لوبان»

وجان ماري لوبان، البالغ من العمر 94 عاما، والد مارين لوبان، زعيم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف.

وقال مصدر مقرب، إن جان ماري لوبان، الذي عانى من عدة مشاكل صحية في السنوات الأخيرة، أصيب بنوبة قلبية خفيفة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وشعر جان ماري لوبان، بعد ظهر أمس السبت بالمرض وتم نقله إلى مستشفى في منطقة باريس، حيث تم تقييم حالته على أنها خطيرة، وقل الأطباء، إن قد يكون السبب هو قصور القلب، وفقا لما ذكرته صحيفة «لو بوان» الفرنسية.

وصول جان ماري لوبان إلى الإعادة

وكان جان ماري لوبان، تعرض في فبراير 2022، إلى الإصابة بسكتة دماغية خفيفة، وتنافس لوبان على الرئاسة الفرنسية، 5 مرات، فيما طردته ابنته من التجمع الوطني في عام 2015.

ووصل جان ماري لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي فاز بها جاك شيراك في عام 2002.

وأدت عنصرية جان ماري لوبان، المستمرة إلى تسميته بـ«شيطان الجمهورية»، وتفاخر في وقت سابق، بأن صعود اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا أظهر أن أفكاره أصبحت سائدة.

وولد جان ماري لوبان في ميناء «لا ترينيتي سور مير» في منطقة بريتاني الغربية في 20 يونيو 1928، وخدم في الحروب الاستعمارية في الجزائر وفيتنام. وأصبح جان ماري لوبان، أصغر النواب عن عمر يناهز 27 عامًا عندما انتخب نائباً في البرلمان عام 1956. وانتهت فترة عضوية جان ماري لوبان، في البرلمان في 2019.