مقتل 7 أشخاص في هجوم مسلح على منتجع وسط المكسيك

قُتل 7 أشخاص في هجوم 20 مسلحا على الأقل على زوار منتجع «لا بالما» في ولاية جواناخواتو وسط المكسيك، وفقا لما ذكرته صحيفة «يونيفرسال» المحلية.

طفل بين القتلى

وقالت الصحيفة، في تقرير، إن الهجوم المسلح وقع بعد ظهر أمس السبت، في بلدة «كورتازار»، فيما أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى مقتل 6 بالغين «3 رجال-3 نساء» وطفل «7 سنوات».

وقال مسؤولون في «كورتازار»، في بيان، إن شخصا ثامنا أصيب بجروح خطيرة في الهجوم ظهر اليوم في منتجع لا بالما، وفقا لما ذكره موقع «إن بي سي سان ديجو» الأمريكي.