المكسيك: هروب 25 سجينا إثر هجوم مسلح على سجن «سيوداد خواريز»

قالت وسائل إعلام مكسيكية، إن 14 شخصًا بينهم حراس وسجناء، قتلوا جراء أعمال شغب استمرت نحو 4 ساعات داخل مركز إعادة التأهيل الاجتماعي «سيريسو» رقم 3 في «سيوداد خواريز»، مشيرة إلى هروب 25 سجينا.

وأشار عمدة «سيوداد خواريز»، كروز بيريز كويلار، إلى وجود 14 حالة وفاة، مضيفا أن المعلومات المتوفرة حتى الآن هي هروب سجناء.

تواجد عناصر من الجيش المكسيكي داخل السجن

وأوضح مكتب المدعي العام لـ«ولاية تشيهواهوا» أن الوضع داخل مركز إعادة التكيف الاجتماعي رقم 3 تحت السيطرة، مضيفا أنه يوجد داخل السجن عناصر من الجيش المكسيكي، والحرس الوطني، الذين يتعاونون مع المكتب.

وقال موقع «دياريو دي مكسيكو»، إن أعمال الشغب والهروب، وقعت خلال ساعات الزيارة العائلية، مشيرا إلى إصابة مئات العائلات بالذعر عندما سمعوا انفجار أسلحة نارية وبدأوا في الهروب، وانتهز السجناء الفرصة للاندماج مع العائلات، فيما أحرق السجناء المراتب والأثاث.

وأشار الشهود، إلى وصول عناصر «كوماندوز» مسلحة في 3 شاحنات وسيارة الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، عندما بدأت ساعات الزيارة في دخول السجن، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وفي حوالي الساعة 10:30 صباحًا، دخلت 5 سيارات إسعاف تابعة لإدارة الإنقاذ والصليب الأحمر المكسيكي لنقل المصابين، فيما أشار الشهود، إلى إنقاذ ما بين 30 و40 نزيلًا