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ارتفاع عدد ضحايا حريق مركز احتجاز مهاجرين في المكسيك لـ39 قتيلا (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
01:02 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
حريق المكسيك

حريق المكسيك

ذكرت قناة «العربية»، قبل قليل، أنّ عدد ضحايا حريق في مركز للمهاجرين على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة وصل إلى 39 قتيلاً.

إصابة أكثر من 100 شخص

وتسبب الحريق في إصابة أكثر من 100 شخص بجروح وتسمم وبعضهم في حالة حرجة، ومن المفترض أنّ الحريق نظمه مهاجرون محتجزون كانوا في مركز خدمة الهجرة الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة.

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