ارتفاع عدد ضحايا حريق مركز احتجاز مهاجرين في المكسيك لـ39 قتيلا (فيديو)
كتب:
أحمد عادل موسى
01:02 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
حريق المكسيك
ذكرت قناة «العربية»، قبل قليل، أنّ عدد ضحايا حريق في مركز للمهاجرين على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة وصل إلى 39 قتيلاً.
#عاجل أسوشييتد برس: ارتفاع عدد قتلى حريق في مركز احتجاز مهاجرين شمالي #المكسيك إلى 39 pic.twitter.com/F3XwUuQbxN— Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) March 28, 2023
إصابة أكثر من 100 شخص
وتسبب الحريق في إصابة أكثر من 100 شخص بجروح وتسمم وبعضهم في حالة حرجة، ومن المفترض أنّ الحريق نظمه مهاجرون محتجزون كانوا في مركز خدمة الهجرة الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة.