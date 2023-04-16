وزيرة الهجرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في قداس عيد القيامة المجيد، حيث أعربت عن تهنئتها لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وخلال مشاركتها في قداس عيد القيامة المجيد، وجّهت وزيرة الهجرة رسالة تهنئة للمصريين جميعا بالداخل والخارج، متابعة: «هذه الأيام نتشارك الاحتفالات بأعياد دينية تعكس المحبة والأخوة التي تعرفها مصر على مدار تاريخها».