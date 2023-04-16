رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزيرة الهجرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد

كتب:

منة عبده
10:39 ص | الأحد 16 أبريل 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في قداس عيد القيامة المجيد، حيث أعربت عن تهنئتها لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وخلال مشاركتها في قداس عيد القيامة المجيد، وجّهت وزيرة الهجرة رسالة تهنئة للمصريين جميعا بالداخل والخارج، متابعة: «هذه الأيام نتشارك الاحتفالات بأعياد دينية تعكس المحبة والأخوة التي تعرفها مصر على مدار تاريخها».

اقرأ المزيد:

«مدبولي» يتابع مع وزيرة الهجرة تطورات إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار

وزيرة الهجرة تلتقي الملحق العمالي السعودي قبل إطلاق حملة «اعرف حقك»

وزيرة الهجرة تشارك في إفطار الهيئة العامة للرقابة المالية

وزيرة الهجرة تهنئ المصريين في الداخل والخارج بـ«أحد السعف»

وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا مع أعضاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.