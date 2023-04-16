مبعوث أمريكي يحث المجتمع الدولي على معالجة المشكلات الراهنة في أفغانستان

حث المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان توماس ويست، المجتمع الدولي، على ضرورة العمل والتعاون من أجل معالجة المشكلات الراهنة في أفغانستان التي مزقت الحرب أوصالها.

تصريحات المبعوث الأمريكي بأفغانستان

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم عن المبعوث الأمريكي قوله «إنه يشعر بقلق إزاء الأوضاع في أفغانستان، وإنه يؤيد الدعوة لإجراء حوار بين الأطراف المعنية هناك، ويعارض الصراع المسلح بينها».

قلق المبعوث الأمريكي تجاه الوضع في أفغانستان

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أنه عبر عن مشاعره بالقلق إزاء الوضع فى أفغانستان خلال المنتدى الفكري بشأن مستقبل الأفغان الذي تم عقده في الدوحة أمس الأول، وقال إن كل المشاركين الأفغان في المنتدى عبروا عن تأييدهم للحوار ومعارضة الصراع المسلح، وذلك كسبيل لحل مشكلات أفغانستان.

وذكر المبعوث الأمريكى في معرض تدوينة له على موقع التدوين المصغر «تويتر» فيما يتعلق بهذا الشأن إنه حضر هذا المنتدى مع رؤساء بعثات الحلفاء الرئيسيين والمشاركين، وأضاف «سمعت إدانات وتأييد لسلوك حركة طالبان الأفغانية، وتم تقديم توصيات مختلفة بشأن كيفية عمل المجتمع الدولي لمواجهة التحديات في أفغانستان، وقد عبر كافة المشاركين الأفغان عن تحبيذهم لإجراء الحوار ومعارضة استخدام العنف لحل مشكلات أفغانستان».

وقالت الوكالة الأفغانية، إنه رغم انتهاء القتال في أفغانستان، إلا أنه مازالت هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأن هذه الانتهاكات مستمرة بلاهوادة ضد المرأة والأقليات هناك، وإن النساء الأفغانيات تواجهن أزمة إنسانية إذ يتم حرمانهن من حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحقوق المتعلقة بالتعليم والعمل والصحة والمشاركة العامة.