فرنسا تدين اعتقال مؤسس مبادرة لتعليم الفتيات في أفغانستان

أدانت فرنسا اليوم، الثلاثاء، اعتقال حركة «طالبان» للناشط مطيع الله ويسا مؤسس مشروع يدعو إلى تعليم الفتيات في أفغانستان، داعية إلى الإفراج عنه فورا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، إن باريس تؤيد الخطوات التي تتخذها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان للإفراج عن الناشط، موضحة أن قرار اعتقاله يضاف إلى الانتهاكات التي لا حصر لها للحقوق والحريات الأساسية التي ترتكبها حركة طالبان ضد النساء والفتيات، اللائي حرمن من التعليم الثانوي لأكثر من عام، وأيضا من الالتحاق بالجامعات.

وأكدت التزام فرنسا المستمر بحرية التعبير والحق العالمي في التعليم والدفاع عن حقوق الفتيات والنساء، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يتطور بشكل إيجابي وفي الوقت نفسه ينكر حقوق المرأة.

توقيف مؤسس مشروع يدعو إلى تعليم الفتيات في أفغانستان

وأوقفت سلطات طالبان في كابول مؤسس مشروع يدعو إلى تعليم الفتيات في أفغانستان، وفقا لم أعلنه شقيقه والأمم المتحدة الثلاثاء، وحظرت حكومة طالبان العام الماضي التعليم الثانوي للفتيات وفي مرحلة لاحقة التعليم الجامعي، لتصبح أفغانستان البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على التعليم.

وحثت الأمم المتحدة السلطات في كابول على الكشف عن مكان الناشط وأسباب اعتقاله، وضمان وصوله إلى التمثيل القانوني والاتصال بأسرته.