تداول 37 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وتم خلالها تداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و735 شاحنة و28 سيارة.

تصدير 34 ألف طن بضائع

وشملت حركة الواردات بمواني البحر الأحمر 3000 طن بضائع، 400 شاحنة و25 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 335 شاحنة و3 سيارة.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة Bos Angel وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين أمل ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس.

تداول 2400 طن بضائع

كما تم تداول 2400 طن بضائع و357 شاحنة بميناء نويبع، حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي آيلة وبريدج وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1247 راكبا بموانيها.