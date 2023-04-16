8 معلومات عن أشد البراكين فتكا في العالم بكولومبيا.. انفجار متوقع قريبا

تواجه مئات العائلات في كولومبيا خيارًا صعبا، إما التخلي عن منازلهم أو مواجهة دمار انفجار بركاني متوقع في الأسابيع المقبلة، نقلا عن شبكة «سي إن إن».

«نيفادو ديل رويز» بركان يقع أعلى القمم في كولومبيا، وسط منطقة زراعية مكتظة بالسكان، تسبب في وفاة عشرات الآلاف خلال ثوران هائل عام 1985.

توقعات بحدوث ثوران خلال أسابيع

منذ 30 مارس الماضي، كان البركان في حالة تأهب برتقالي، ما يدل على أنه من المحتمل حدوث ثوران في غضون أيام أو أسابيع، وقد طُلب من المدن والقرى المحيطة بالجبال الإخلاء.

وأعلنت السلطات المحلية والوطنية حالة الطوارئ، أن معظم المدارس القريبة عادت إلى خطط التعلم المنزلي في عصر الوباء، وتقوم البلديات المحلية بتخزين مجموعات الإسعافات الأولية.

وفي 5 أبريل، أمر الرئيس الكولومبي جوستافو بترو بالإخلاء الطوعي لحوالي 2500 عائلة في المنطقة كإجراء وقائي، لكن العديد من السكان المحليين رفضوا، قائلين إنهم «قلقون أكثر بشأن ترك سبل عيشهم وممتلكاتهم وراءهم أكثر من تدفقات الحمم البركانية المحتملة».

8 معلومات عن بركان نيفادو ديل رويز

1- بركان نيفادو ديل رويز يقع في جنوب غرب كولومبيا.

2- يصل ارتفاع البركان إلى 5,321 متر فوق سطح البحر.

3- يحتوي البركان على فوهتين بركانيتين: الفوهة الشمالية «لا أوليتا» والفوهة الجنوبية «إلا أريناس».

4- ثار البركان 23 مرة خلال القرن العشرين وأحدثت الثورات البركانية خسائر في الأرواح والممتلكات.

5- في عام 1985، انفجر البركان مما أدى إلى تدمير المدن المحيطة ومقتل أكثر من 23,000 شخص وتشريد مئات الآلاف من السكان المحليين.

6- وتم إنشاء منطقة حظر حول البركان بناءً على تجربة الكارثة السابقة.

7- يحذر السكان المحليين بشكل دوري من خطر الثورة البركانية وتفشي الرماد البركاني.

8- تتبع السلطات المحلية بشكل مستمر نشاط البركان وتستخدم التكنولوجيا الحديثة لرصد نشاط البركان وتحذير السكان المحليين بشكل مبكر من خطر الثورة البركانية في حالة حدوثها.