بركان روسيا.. السحابة الدخانية غطت أرض مساحتها 400 كم وأغلقت المدارس

لا تزال أخبار الأزمة الروسية الأوكرانية، مستعرة في العالم الأجمع، ليستقيظ العالم على أزمة جديدة وهي ثورة بركان روسيا، الذي ثار في الساعات الأولى من صباح الأولى، مسببًا ظهور عمود من الرماد ارتفع على بعد 10 كيلومترات، ما تسبب في حالة فزع، فضلا عن أنه أصبح تهديد للملاحة الجوية.

أسباب نشاط بركان روسيا

ووفق المعلن من فريق الاستجابة للثورات البركانية في شبه جزيرة كامشاتكا الموجودة في أقصى شرق روسيا، فإن من أسباب نشاط بركان روسيا ضمن منطقة المحيط الهادئ، التي تتعرض لعدة زلازل، وصلت قوتها 6.5 ريختر، بالإضافة إلى عدة هزات أرضية.

وأضاف التقرير الذي نشر بموقع «سكاي نيوز» العربية، فأنه يسهل مراقبة البراكين من أجهزة رصد الزلازل، خاصة عندما تقترب البؤر الزلزالية من سطح الأرض، بالإضافة إلى وجود قياسات التشوهات الأرضية وتطورها.

بركان روسيا يسبب سحابة بركانية

وبعد ثوران بركان روسيا، نتج عنها سحابة رمادية اتجهت نحو الغرب والجنوب، وغطت مساحة طولها 400 كيلومتر وعرضها 270 كيلومترا.

وبحسب تصريحات، نشرها رئيس بلدية منطقة أوست كامشاتسكي أوليج بوندارينكو، فأن بعد انتشار السحابة الدخانية، ما جعل السلطات المحلية تغلق المدارس، والتنبيه على سكان القرى القريبة بالتواجد في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأضاف بوندارينكو، أن ثورة بركان روسيا وقعت الساعة 6:31 صباحا بالتوقيت المحلي، وأن الرماد يتساقط على قرى محلية من بينها قرية كلوتشي، إذ بلغت طبقة الرماد 8.5 سنتيمتر حسبما أفاد تقرير لوكالة تاس نقلا عن معهد علوم البراكين والزلازل، وهو أعلى مستوى في 60 عاما.