البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمسؤولين بالدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والأعياد المتلاحمة «شم النسيم، وعيد القيامة المجيد».

وقال البابا تواضروس، إنّ الإيجابية للحياة تكون بصورة تشجيع وتحفيز الآخر، وعدم السخرية منه، وتنمية الصغير ليكون أفضل، مشيرا إلى أنّ الصورة الإيجابية هي هدف عيد القيامة الأساسي، ويُمكن أن نقول إنّ القيامة رسالة إيمان ورجاء وإيجابية، ورسالة تشجيع لكل إنسان.

وأضاف البابا تواضروس، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد القيامة المجيد، أنّ القيامة بداية عمل ونشاط كل يوم، موضحا أنهم ينتهزون فرصة الأعياد التي تتجاور معا، عيد القيامة، وعيد شم النسيم، وعيد الفطر المبارك، وكل الأعياد المتلاحمة والمتلاصقة، لتكون تعبيرًا عن الوحدة القوية الموجودة بين كل الشعب المصري.

وتابع: «أتمنى فرحة العيد مجرد يوم ويعدي وتستمر للعيد اللي بعده، ونهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والمسؤولين بالدولة، وكل الموجودين في موقع المسؤولية ونهنئ الإعلام الذي يخدم شعب مصر، وكل سنة وأنتم طيبون ومتباركون».