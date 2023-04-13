الرئيس السيسي يُشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية كل من : رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير العدل، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التنمية المحلية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتضمن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار أيضًا بحسب القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، كلاً من رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

وبحسب القرار الجمهوري، يجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، دون أن يكون لهم صوت معدود.