مندوب مصر بالجامعة العربية: أمن السودان لا يتجزأ من الأمن المصري

أكد مندوب مصر بجامعة الدول العربية أن دعوة القاهرة لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة بشكل طارئ، جاءت استنادا للمادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، وذلك إثر التطورات الخطيرة والمتلاحقة التي تشهدها السودان، وبهدف تنسيق المواقف العربية، وتوحيد مقاصد نزع فتيل الأزمة الراهنة قبل تفاقمها، ووضع الأسس اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار بجمهورية السودان، التي تجمعها بمصر علاقات تاريخية وثيقة وممتدة، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

جاء ذلك خلال كلمة مندوب مصر بجامعة الدول العربية خلال الاجتماع العاجل لمجلس الجامعة العربية، لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في السودان.