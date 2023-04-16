أمريكا والسعودية والإمارات تطلب إنهاء الأعمال العدائية في السودان

شددت الولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية، والإمارات، على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية في السودان على الفور، دون شرط مسبق.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، خلال مكالمة هاتفية مشتركة بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيريه السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، والإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، لمناقشة الأوضاع الراهنة في السودان والاشتباكات المشتعلة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والتي تهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين وتقوض الجهود المبذولة لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.

وحثّ بلينكن، بحسب البيان، رئيس مجلس السيادة بـ السودان عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان، وقائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على اتخاذ تدابير فعالة للحد من التوترات وضمان سلامة جميع المدنيين.

وشدد على أنّ السبيل الوحيد للمضي قدما، هو العودة إلى المفاوضات التي تدعم تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية، مؤكدا مواصلة البقاء على اتصال وثيق مع السفارة الأمريكية لدى الخرطوم وتحمل المسؤولية الكاملة لموظفينا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، التواصل مع المواطنين الأمريكيين الذين قد يكونون في المنطقة بشأن تدابير السلامة والاحتياطات الأخرى.