رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مجلس الأمن يدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان وعودة كل الأطراف للحوار

كتب:

أ ش أ
11:41 ص | الأحد 16 أبريل 2023
مجلس الأمن

مجلس الأمن

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في السودان إلى وقف الأعمال العدائية فورا واستعادة الهدوء، وطالب جميع الأطراف بالعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان وأعرب عن القلق البالغ بشأن الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب أعضاء مجلس الأمن ـ في بيان مساء السبت بتوقيت نيويورك، عن الأسف لوقوع خسائر في الأرواح وإصابات بما في ذلك بين المدنيين، وشدد أعضاء مجلس الأمن، المكون من 15 عضوًا، على أهمية الحفاظ على الوصول الإنساني وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة.

وجدد الأعضاء تأكّيد التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال جمهورية السودان وسلامتها الإقليمية.

اقرأ المزيد:

الأمم المتحدة تدعو إلى استعادة الهدوء في السودان فورا

وزير خارجية الإمارات وممثل الاتحاد الأوروبي يبحثان الأوضاع في السودان

وزراء خارجية السعودية والإمارات وأمريكا يؤكدون أهمية وقف التصعيد في السودان

سفارة روسيا لدى السودان: تواصل دائم مع مواطنينا.. ولم تقع اشتباكات بمحيط القنصلية
بقلم أ ش أ