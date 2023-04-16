مندوب مصر بالجامعة العربية يطالب بوقف الاشتباكات في السودان حقنا للدماء

قال مندوب مصر في الجامعة العربية، إنّ مصر تطالب القوات السودانية بوقف الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق.

وحذّر مندوب مصر، خلال كلمته في الاجتماع العاجل لمجلس الجامعة العربية، لبحث الأوضاع في السودان، من خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده جمهورية السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات متصاعدة يصعب تحديد نطاقها داخليا وإقليميا، ما يحتم على الأطراف السودانية كافة، ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة الأوضاع تفاديا لتفاقمها ومنعا لتدهورها.