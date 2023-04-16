أبرز الاغتيالات السياسية عبر التاريخ.. غاندي وكينيدي في المقدمة

يشهد التاريخ عمليات وحوادث عديدة للاعتداءات السياسية والاغتيالات، تم تنفيذ بعضها لأسباب مختلفة وتسبب باندلاع أزمات وحروب مدمرة، بينما غيرت بعض الأحداث مجرى التاريخ، وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» بعضًا من أهم الاغتيالات التي وقعت في القرن الماضي والحالي.

اغتيال المهاتما غاندي في يناير 1948

اغتيل المهاتما غاندي، الزعيم الروحي والسياسي الهندي، في الثلاثين من يناير عام 1948، عندما أطلق عليه ناثورام فيناياك جودسي، عضو حزب هندو ماهاسابها الهندوسي المتطرف، ثلاث رصاصات أثناء خروجه من اجتماع للصلاة في العاصمة دلهي، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

اغتيال جون كينيدي في نوفمبر 1963

تعتبر جريمة اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، عام 1963 من بين أشهر جرائم القتل السياسية في التاريخ، ولا يزال الغموض يحيط بملابساتها ودوافعها.

في 22 من نوفمبر من عام 1963، تعرض كينيدي لإطلاق نار بواسطة بندقية خلال مرور موكبه في مدينة دالاس، وكان الرئيس وزوجته جاكلين يركبان سيارة مكشوفة برفقة حاكم ولاية تكساس جون كونالي، الذي أصيب بجروح في الحادث.

اغتيال أنديرا غاندي في أكتوبر 1984

في 31 أكتوبر عام 1984، تعرضت رئيسة وزراء الهند، أنديرا غاندي، لعملية اغتيال أثناء ذهابها لمقابلة الممثل البريطاني بيتر أوستينوف، الذي كان يصور فيلماً وثائقياً للتلفزيون الأيرلندي، وقعت الجريمة في حديقة منزل رئيس الوزراء بنيودلهي.

وتأتي عملية الاغتيال في أعقاب «عملية النجمة الزرقاء» التي نفذها الجيش الهندي بأمر من غاندي في يونيو 1984 لتدمير معبد السيخ الذهبي، ومقتل المئات من أبناء الديانة السيخية، وقام اثنان من حراسها الشخصيين من السيخ، ساتوانت سينج، وبينت سينج، بإطلاق أكثر من 30 رصاصة عليها من مسافة قريبة.

اغتيال راجيف غاندي عام 1991

وبعد وفاتها، تولى ابنها راجيف غاندي رئاسة الوزراء، وتعرض لعملية اغتيال هو الآخر عام 1991، حيث حملت إحدى عضوات «نمور التاميل» حزاماً ناسفاً وفجّرته خلال تجمع انتخابي، احتجاجاً على دعم الحكومة الهندية للحكومة السريلانكية في حربها ضد «نمور التاميل».

اغتيال رفيق الحريري في فبراير 2005

اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، في 14 فبراير 2005 لحظة تحول كبرى في تاريخ لبنان، حيث أدت الفاجعة إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، وقد أسفرت هذه الأحداث عن تشكيل تحالفات سياسية جديدة استمرت بعضها حتى يومنا هذا.

يعود الفضل للحريري، في نظر الكثيرين، في نهوض لبنان بعد الحرب الأهلية التي استمرت لمدة 15 عامًا، ولذلك، بقي رجلاً قويًا ومؤثرًا في المشهد السياسي اللبناني حتى بعد وفاته.

اغتيال بنظير بوتو في ديسمبر 2007

قتلت رئيسة وزراء باكستان السابقة، بنظير بوتو، في تفجير انتحاري وإطلاق نار خلال تجمع انتخابي لحزب الشعب الذي كانت تتزعمه في مدينة راولبندي في 27 ديسمبر 2007.

وعُرِفَت السياسية الشابة بنظير بوتو، يومًا ما بالتحديث والديمقراطية، لكن تبدّلت هذه الصورة بعد ذلك لتصبح مرتبطة بالفساد والثروة الفاحشة.