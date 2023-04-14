الهند تسجل أعلى زيادة في إصابات كورونا منذ 236 يوما

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم، تسجيل أعلى زيادة يومية لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ 236 يوما.

خلال 24 ساعة فقط.. الهند تسجل 11 ألفا و109 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الهند سجلت 11 ألفا و109 حالات إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 49 ألفا و622 حالة.

ارتفاع الإصابة بالفيروس بالهند

وأضافت القناة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس في البلاد ارتفعت إلى 531 ألفا و64 حالة، وذلك بعدما تم تسجيل 29 وفاة جديدة، وكانت وتيرة الإصابات اليومية في الهند قد شهدت تباطؤا بداية العام الجاري.