مندوب مصر بالجامعة العربية: نؤكد محورية الحفاظ على أمن مصالح القاهرة والسودان

قال مندوب مصر بالجامعة العربية إن مصر تعرب عن أسفها لوقوع ضحايا من قتلى ومصابين جراء هذه الاشتباكات جميعهم من أبناء الشعي السوداني الشقيق وتتقدم بالمواساة والتعازي لأسرهم.

وأضاف مندوب مصر بالجامعة العربية، خلال كلمته في الاجتماع العاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث الأوضاع بالسودان: «تؤكد مصر محورية الحفاظ على أمن وسلامة المصالح المصرية في السودان، وتظل مصر بكل أجهزتها على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في الخرطوم والقنصليات ببورسودان ووادي حلفا؛ لمتابعة أحوال الجالية المصرية، والبعثات التعليمية المختلفة، لا سيما الطلاب والدارسين والأزهر الشريف والري والبنك الأهلي ومصر للطيران، ووكالة أنباء الشرق الأوسط وشركات القطاع الخاص وغيرها من أوجه الدعم والتعاون المتبادل والممتد القائم بين البلدين على مختلف المستويات وشتى المجالات».