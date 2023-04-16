مندوب مصر بالجامعة العربية: نؤكد التزامنا الأصيل بدعم واستقرار السودان

قال مندوب مصر بالجامعة العربية إن مصر تشدد على مسؤولية جمهورية السودان وأجهزتها المعنية لضمان أمن وسلامة المصالح المصرية بالسودان، موضحًا أن السودان شهد خلال السنوات الأخيرة تطورات مهمة على طريق تحقيق السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي تبلورت بالأساس خلال التوقيع على الإعلان الدستوري، ووضع أساسا لشراكة قوية بين مكونات السلطة السودانية، ومهّد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية ساهمت في رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، وإعادة دمج الاقتصاد السوداني بالاقتصاد العالمي.

وأضاف مندوب مصر بالجامعة العربية، خلال كلمته بالجامعة العربية بالاجتماع العاجل لمجلس الجامعة العربية: «لم تتوان مصر عن تقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان الشقيق بشتى المجلات، سعيًا لتمكين الحكم الانتقالي من اجتياز هذه المرحلة الحساسة في تاريخه، وأبدت مصر الاستعداد الكامل لنقل الخبرات وبناء الشراكات المفيدة للدولتين، وهي تطورات التزمت بها جميع الأطراف السودانية وعزّزت من مصداقياتهم تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني، وأصبح كل ذلك مهددًا بالأزمة الراهنة، وتتحسب مصر من أن يؤدي هذا لإهدار ثمار التضحيات التي قدمها الشعب السوداني من أجل الازدهار والتقدم والحرية.

مصر ستظل داعمة وساندة للشعب السوداني

وأشار إلى أنّ مصر ستظل داعمة وساندة للشعب السوداني باعتبار أن السودان تمثل العمق الاستراتيجي والطبيعي لمصر سعيًا لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين بمختلف المجالات الحيوية، استنادًا لواقع تاريخي وجغرافي أثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أنّ مصلحة مصر لا تفترق عن مصلحة السودان، وأنّ مصلحة السودان تكمن في مصلحة مصر وأن مصير أبناء وادي النيل مشترك نابع من ماضي متشابك.

وأكد: «مصر لا تزال تؤكد التزامها الأصيل بدعم واستقرار السودان ووحدة أراضيه، وكذا ضرورة عدم تدخل أطراف خارجية بالشأن الداخلي السوداني، وتعرب عن تأييدها المتواصل للنموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الصلبة لبناء نظام ديمقراطي راسخ ومستقر».