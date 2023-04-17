تجديد حبس المتهم بقتل جاره في المطرية.. مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بقتل جاره طعنًا بسلاح أبيض «سكين» بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة في منطقة المطرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الميعاد المُحدد.

إشارة من مستشفى المطرية

بداية تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المطرية العامة، بوصول شاب في العقد الرابع من عمره ويدعى «محمد. أ»، مُصاب بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته.

جثة لشاب في العقد الرابع

انتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من عمره، وأن وراء ارتكاب الواقعة جاره بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت إلى مشاجرة يوم الواقعة وانتهت بمقتل الضحية.

وبعمل التحريات الأولية وسماع أقوال الشهود على الواقعة وأسرة المجني عليه، أقروا بأن هناك خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه.

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.