إصابة شخصين في حادث مروري على طريق «بورسعيد المطرية»

أصيب اثنان في الساعات الأولى من صباح اليوم صدمتهما سيارة مسرعة بطريق بورسعيد المطرية وتم نقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول فهمي السيد البلاسي 31 سنة مصاب بكسر بالساقين وكدمات متفرقة بالجسم ومحمود عبداللطيف محمد 20 سنة بكسر بالأسنان ونزيف من الفم وكسر كبير بالساق الأيمن، ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهما.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن سيارة مسرعة، صدمت المصابان أثناء سيرهما علي طريق بورسعيد المطرية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.