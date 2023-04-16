رؤية الهلال من دار الإفتاء الخميس المقبل.. هل يكون رمضان 30 يوما؟

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم الخميس المقبل، من أجل رؤية الهلال ومعرفة موعد عيد الفطر المبارك ونهاية شهر رمضان الكريم، وهل سيكون 29 يوما أم 30 يوما، إذ أن استطلاع هلال شهر شوال من الأمور التي تشغل الرأي العام المصري، باعتباره المحدد لموعد عيد الفطر المبارك 2023.

رؤية الهلال

ويوم الخميس، تشكل لجنة من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لرؤية الهلال لشهر شوال، وتحديد موعد أول أيام عيد الفطرالمبارك، بالتنسيق الكامل مع دار الإفتاء، والتي بدورها تشكل لجنة لمعرفة موعد عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر إعلان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، ومدى تحقق رؤية هلال شهر شوال من عدمه، بعد صلاة المغرب يوم الخميس المقبل الـموافق 29 من شهر رمضان لعام 1444 هجرية، 20 أبريل للعام الحالي، سواء الجمعة أو السبت.

دار الإفتاء

ومن المتوقع، أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة المقبلة، بحيث يكون شهر رمضان الكريم، 29 يوما فقط، والخميس هو المتمم لشهر رمضان، ولكن يتحدد ذلك رسميا بعد رؤية الهلال، وإعلان دار الإفتاء المصرية والبحوث الفلكية، ولكن هل تكون المفاجأة بأن يصبح الجمعة هو المتمم للشهر والسبت أول أيام عيد الفطر، هذا ما تحمله الأيام المقبلة بين طياتها.