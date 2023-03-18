أيام تفصلنا عن رمضان 2023.. تعرف على موعد رؤية الهلال

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد رؤية هلال شهر رمضان 2023 فلكيا، موضحا أنه سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة السابعة و24 دقيقة مساءً، حسب التوقيت المحلي لحافظة القاهرة، يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21/3/2023م، وهو يوم الرؤية.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2023

أكد «القومي للبحوث» وفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الهلال الجديد لشهر رمضان 2023، لن يكون ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية 29 شعبان 2023 في مدينة القاهرة، وكذلك في أغلب المدن والعواصم العربية والإسلامية.

وأوضح أن الأربعاء 22/3/2023م، سيكون المتمم لشهـر شعبان 1444هـ، على أن تكون غرة شهر رمضان المعظم 1444هـ وفقا للحسابات الفلكية الخميس 23/3/2023م.

شهر رمضان 2023

وأوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والقومي للبحوث الفلكية، أن رؤية هلال شهر رمضان 2023، ستكون بالتنسيق بين اللجان العلمية بالمعهد واللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية، على أن يكون الرأي النهائي للرؤية لدار الإفتاء المصرية.

وتابعت المصادر، أن عيد الفطر المبارك سيوافق الجمعة 21 أبريل 2023م، على أن تكون صلاته عند الساعة 5:47 ص في القاهرة.