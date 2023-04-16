ميت الكرماء بالدقهلية تجمع 1.6 مليون جنيه لتجهيز العرائس وإفطار رمضان

اعتادت قرية ميت الكرماء بالدقهلية كل سنة في شهر رمضان الكريم، أن تقوم بتجميع مبالغ مادية من أجل الاعداد والتجهيز للإفطار كل يوم، إذ يقوم أبناؤها بالتجهيز وتحضير الوجبات ليتم توزيعها بشكل يومي على الأهالي، وقامت بتخصيص مبالغ أخرى من أجل تجهيز العرائس.

قال المتولي خضر ابن قرية ميت الكرماء لـ«الوطن» إنهم قاموا بعمل الإفطار للسنة العاشرة علي التوالي: «بدأنا الإفطار منذ 10سنوات، وما زلنا مستمرون، كل سنة بنجمع مبلغ، لكن السنه دي قدرنا نجمع حوالي مليون جنيه، عملنا بيهم وجبات كل يوم من 100 لحوالي150 وجبة فيها أصناف مختلفة، وربنا قدرنا كل سنة المبلغ بيزيد، والناس بتساعد بعضها».

مبادرة تجهيز العرائس في ميت الكرماء

وأشار إلى أنهم قاموا بالتفكير في عمل مبادرة تجهيز العرائس: «بدأنا نرتب ليها من 3 سنين قولنا ليه لأ، احنا بنحاول نساعد بعض كلنا واحد، وبدأنا وحاولنا نجمع أكبر قدر علشان نبسط عرائس كثيرة، وبالفعل جمعنا 600 ألف جنيه».

مساهمة أبناء ميت الكرماء في الخارج

وأوضح أنهم قاموا بتجميع المبلغ سواء من أهل القرية، أو أبنائها بالخارج: «اللي يقدر على حاجة يدفعها وكله بثوابه، بعد ما يتجمع الفلوس بنكون متفقين على عرائس معينة بعد عمل بحوث، ومعرفة أنها لا تملك رض تقدر تتجهز من خلالها وبنتواصل معها، ونعرفها أننا جمعنا مبلغ».

وأضاف أنهم يتواصلون مع العروس وأسرتها من أجل معرفة طلباتها: «إحنا مبنشتريش الجهاز من نفسنا بالعكس، العروسة بتختار كل حاجة على ذوقها، لأن لو اشترينا وخلاص في عرائس هتروح تبيع الحاجة لأنها مش عجباها، وللأسف هتخسر فيها وتضطر تداين، علشان تجيب اللي عايزاه».

توزيع الوجبات

وأوضح أن التوزيع يتم في الليل بعد أن يقوموا بفرش الأجهزة في مكان واسع: «بنفرش الأجهزة في مكان واسع بهدف أننا نصورها للمتبرع، علشان يطمن أن فلوسه بأمان، وبعدها بيتم جمعها، وننتظر لبعد العشاء بنوصلها لبيت العروسة، من غير ما حد يحس، مراعاة لمشاعرهم».

وأكمل أن الهدف من المباردة والذي يتبلور في مساندة الناس لبعضها البعض:«الهدف هو أننا نساند بعض، ونقف جنب بعض في الوقت الصعب وده اللي شجعني نعمل المبادرة سواء الإفطار أو التجهيز».