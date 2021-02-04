ليلة حزينة في «ميت الكرماء».. مصرع 3 أطفال بينهم شقيقين في حادث تصادم

لقى 3 أطفال مصرعهم بينهم شقيقين أكبرهم عنده 14 سنة، وأصيب 3 آخرين في الدقهلية الليلة، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك في منطقة كوبري جامعة المنصورة، من ناحية مدينة طلخا، وجميعهم مقيمين بقرية «ميت الكرماء»، التي عاشت ليلة حزينة لهذا الحادث المأساوي.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز طلخا، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم أسفل كوبري جامعة المنصورة علي طريق «طلخا – ميت الكرماء» بين سيارة ميكروباص وتوك توك.

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انتقل إلي مكان الحادث مأمور المركز، وهرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين مصرع 3 أطفال أكبرهم عمره 14سنة، وهم : «محمد السيد الشحات عابد، وشقيقه أحمد السيد الشحات عابد، ومحمد الدسوقى العرفة عكاشة » ونقلتهم سيارات الإسعاف إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة العام الجديد «الدولي»، في انتظار تصريح النيابة العامة بدفنهم، كما نقل الإسعاف 3 مصابين آخرين لنفس المستشفى.

وتجمهر عدد كبير من أهالي القرية في مستشفي المنصورة الدولي في انتظار صدور قرار من النيابة العامة بتسليمهم الجثامين بعد التصريح بالدفن.

وأكد شهود العيان أن حوالي 5 أطفال بينهم شقيقين، وأعمارهم لا تتجاوز 14 سنة، و كانوا راكبين توك توك واصطدم التوك توك بسيارة ميكروباص بالقرب من كوبري جامعة المنصورة مما تسبب في مصرع 3 منهم وإصابة نحو 3 آخرين ونقلتهم سيارات الإسعاف إلي مستشفى المنصورة الدولي، لعلاج المصابين وإيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة للتصريح بدفن ضحايا الحادث.

وخيمت حالة من الحزن علي قرية « ميت الكرماء » ومرت عليهم ليلة حزينة وتوجه عدد كبير إلي مستشفي المنصورة الدولي في انتظار استلام الجثامين فيما انتظر عدد كبير علي كوبري القرية في انتظار وصول الجثامين.