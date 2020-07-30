غدًا.. الأورمان تبدأ ذبح أضاحيها بمجزر ميت الكرماء في الدقهلية

أعلن جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية، بدء ذبح 40 رأس ماشية محلية داخل مجزر المنصورة بميت الكرماء، صباح غد الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه يجري اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة، ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية.