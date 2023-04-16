الاحتفال بعيد القيامة المجيد في المتنزهات والحدائق وشاطئ بورسعيد

شهدت المتنزهات والحدائق العامة وشاطئ بورسعيد أجواء الاحتفال بعيد القيامة المجيد للإخوة المسيحيين حيث حرص أهالي بورسعيد والزائرون من مختلف المحافظات على زيارة المتنزهات والحدائق العامة وشاطئ بورسعيد للاحتفال بالعيد وساعدهم في ذلك أجواء الطقس الدافئة.

وتواجدت الأسر على الكافتيريات المطلة على شاطئ بورسعيد بينما حرص آخرون على السير بطول الشاطئ.

مينا جاء مع أسرته من المنصورة

وقال مينا مجدي مدرس من المنصورة إنه جاء مع أسرته إلى بورسعيد للاحتفال بعيد القيامة المجيد كعادته كل سنة وسعد بأعمال التطوير التي تشهدها بورسعيد مؤخراً وإقامة متنزهات منها ساحة مصر وديليسبس مشيرًا إلى أنه متواجد غدا للاستمتاع بشم النسيم والطقس الدافىء وتناول الفسيخ علي الشاطئ أيضا

الإفطار في ساحة مصر

مايفل جيد من بورسعيد قدمت الشكر لجيرانها وأصدقائها من المسلمين الذين حرصوا على تهنئتها في العيد وأوضحت أنها ذهبت للكنيسة صباحا وعادت إلى تناول الإفطار في حديقة ساحة مصر وستقوم بجولة على شارع طرح البحر ثم الرجوع للمنزل لاستقبال الأقارب والمهنئين بالعيد.

انتشار أمنى بمحيط الكنائس

من جانب آخر انتشرت الكمائن الأمنية المتحركة والثابتة في محيط كنائس بورسعيد والمتنزهات والحدائق العامة وعلي شاطئ بورسعيد لتأمين المسيحيين خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد وذلك تحت إشراف اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد وقيادات المديرية

كما حرص رجال المرور علي الانتشار في الشوارع المؤدية للمتنزهات العامة منها شارع طرح البحر و23 يوليو.