«شاطئ بورسعيد»: تجهيز 45 منقذا وحملات توعية استعدادا لعيد الفطر وشم النسيم

شهدت محافظة بورسعيد استعدادات مكثفة لاستقبال أعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك في مختلف أماكن التنزهات، وخاصة شاطئ بورسعيد الذي يقبل عليه أهالي المحافظة والزائرين من مختلف المحافظات، وذلك بتجهيز 45 منقذا على طول الشاطئ لتأمين المصطافين خلال تواجدهم.

أجر يومي 500 جنيه

وقال إيهاب شطا، مدير شاطئ بورسعيد، لـ«الوطن»، إنه تم التعاقد مع فريق من المنقذين يتكون من 45 فردا من الأكاديميين الحاصلين على بطولات في الغوص والإنقاذ بأجر يومي 500 جنيه، وذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد للاحتفال بأعياد الربيع وعيد الفطر المبارك.

أساتذة وأطباء جامعيين لتأمين المصطافين

وأضاف «شطا» أنه من بين فريق المنقذين أساتذة بالجامعة وأطباء لرفع مستوى الخدمة والأمان للمصطافين، كما قدم الشكر للكابتن إسلام حمص، رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، لرفع مستوى كفاءة المنقذين في ظروف مناخية صعبة للغاية.

كما أعلن مدير شاطئ بورسعيد عن حملات توعية بالاستعانة بفريق من الفتيات للإنقاذ والتوعية للمصطافين خلال تواجدهم على الشاطئ، وتأمين وصول الأطفال المفقودين إلى ذويهم.

كما أكد مدير شاطئ بورسعيد على تنفيذ أعمال الصيانة اليومية عن طريق جهاز الإنقاذ والطوارئ بالشاطئ، استعدادا لاستقبال الزائرين.