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الفنان حسن عبد المجيد يجري جراحة بالقلب وابنته تناشد نقابة الموسيقيين متابعة حالته

كتب:

بسمة شطا
04:13 م | الأحد 16 أبريل 2023
حسن عبد المجيد

حسن عبد المجيد

خرج الفنان حسن عبد المجيد من المستشفى بعدما تعرض لأزمة صحية كبيرة بسبب إصابته بجلطة فى القلب، ما استدعى نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية.

وقالت آية ابنه الفنان حسن عبد المجيد فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن والدها تعرض لجلطة فى الشريان التاجي في القلب، وبالفعل نُقل إلى معهد القلب وتم تعليق محاليل لإذابة الجلطة، ولكن قرر الطبيب المعالج أن يخضع لعملية جراحية لتركيب دعامتين.

خضوع حسن عبد المجيد لعملية فى القلب

وتابعت آية قائلة: «بعد كده خرج قعد فى العناية المركز 3 أيام والدكتور قالي إن المفروض يدخل عمليات كمان 3 أسابيع علشان يركب دعامة تالتة في الشريان التاني».

وناشدت آية نقابة المهن الموسيقية بالتدخل لحل أزمة والدها حيث قالت: «أنا بجد مش عارفة أعمل إيه ومحتاجة النقابة تتدخل لمتابعة حالة والدي الصحية».

 

 

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