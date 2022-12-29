ابنة حسن عبد المجيد تكشف تطورات جديدة بعد العثور عليه: «راح المستشفى»

كشفت آية حسن عبد المجيد، تطورات جديدة، بعد العثور على والدها المطرب، إثر اختفائه أمس، لمدة تزيد عن ثلاث ساعات، عقب إصابته بغيبوبة سكر، أثناء قيادته للسيارة، قادما من عابدين متجها إلى حدائق الأهرام.

تطورات واقعة حسن عبد المجيد

قالت أية حسن عبد المجيد في تصريحات لـ«الوطن»، إن والدها المطرب حسن عبد المجيد، في حالة جيدة حاليا، وأنهم ذهبوا إلى المستشفى عقب عثورهم عليه، لإجراء بعض التحاليل والإشاعات، ليطمئنوا على صحته.

وأضافت ابنة حسن عبد المجيد، أنهم تأكدوا أنه أصيب بغيبوبة سكر، لذلك لم يتكمنوا من العثور عليه، لكن بفضل الناس، أصبح والدها بصحة جيدة، موجهة الشكر لجميع الجمهور، ومصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، والمطرب عصام كاريكا.

آخر ظهور للمطرب حسن عبد المجيد

يذكر أن آخر ظهور للفنان حسن عبد المجيد، كان في عيد ميلاد الفنان حميد الشاعري، الذي أقيم منذ أيام قليلة ماضية، داخل منزله، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم أكرم حسني، هشام عباس، إيهاب توفيق، شادي شامل، عصام كاريكا، وعدد آخر من الفنانين والمطربين.