فنلندا تبدأ تشغيل أقوى مفاعل نووي في أوروبا

اكتمل المفاعل النووي الجديد في فنلندا، بعدما تأخر كثيرًا وكان مكلفا، ويعد أقوى مفاعل في أوروبا من حيث القدرة الإنتاجية، ومرحلة تجريبية استمرت أكثر من عام وبدأ الإنتاج المنتظم، ما عزز الاكتفاء الذاتي للكهرباء في الدولة الشمالية بشكل كبير، بحسب ما ذكرته قناة «إيه بي سي» الأمريكية.

توصيل مفاعل «أولكيلوتو 3»

جرى توصيل مفاعل «أولكيلوتو 3»، الذي تبلغ طاقته 1600 ميجاوات، بشبكة الكهرباء الوطنية الفنلندية في مارس 2022 وبدأ الإنتاج المنتظم اليوم، وغرد المشغل لشركة الطاقة الطاقة الصناعية «TVO»، أن «أولكيلوتو 3 جاهز الآن» بعد تأخير 14 عامًا من الخطة الأصلية.

وستساعد فنلندا على تحقيق أهدافها المتعلقة بحياد الكربون وزيادة أمن الطاقة في وقت قطعت فيه الدول الأوروبية إمدادات النفط والغاز والطاقة الأخرى من روسيا جارة فنلندا.

«أولكيلوتو 3» يعمل على استقرار أسعار الكهرباء

وقال جارمو تانهوا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «TVO» في بيان: «إن إنتاج أولكيلوتو 3 يعمل على استقرار أسعار الكهرباء ويلعب دورًا مهمًا في الانتقال الأخضر الفنلندي»، وأضافت الشركة أن حجم إنتاج الكهرباء في أكبر وحدة للطاقة النووية في أوروبا يعد إضافة مهمة للإنتاج المحلي النظيف.

بدأ بناء أولكيلوتو 3 في عام 2005 وكان من المقرر الانتهاء منه بعد أربع سنوات، ومع ذلك، فقد ابتلي المشروع بالعديد من المشاكل التكنولوجية التي أدت إلى دعاوى قضائية، وكانت آخر مرة تم فيها تشغيل مفاعل نووي جديد في فنلندا منذ أكثر من 40 عامًا.

قدر الخبراء السعر النهائي لشركة أولكيلوتو 3 بنحو 11 مليار يورو، ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان مقدرًا في البداية، وتمتلك فنلندا الآن خمسة مفاعلات نووية في محطتين للطاقة تقع على شواطئ بحر البلطيق، تغطي أكثر من 40٪ من الطلب على الكهرباء في البلاد.