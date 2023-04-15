الدوما الروسي: ترشح بايدن لولاية ثانية قد يضر بأمن الطاقة في أوروبا

صرح رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشئون الدولية ليونيد سلوتسكي اليوم السبت، بأن قرار جو بايدن الترشح لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة قد يضر بأمن الطاقة في أوروبا.

روسيا اليوم: الولايات المتحدة دفعت أوروبا لإدمان الغاز الطبيعي المسال

وقال سلوتسكي حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن الولايات المتحدة جعلت أوروبا مدمنة على الغاز الطبيعي المسال، وقرار بايدن الترشح لولاية ثانية يمكن أن يصبح محنة للأوروبيين في مسائل أمن الطاقة، مؤكدا أنه يجب على الأوروبيين التفكير فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستزود الغاز الطبيعي المسال بالحجم نفسه كما هو الحال الآن.

هجوم إرهابي على خطوط غاز السيل الشمالي

وأضاف أن الهجوم الإرهابي على خطوط غاز السيل الشمالي الذي أجبر القارة العجوز فعليا على شراء موارد الطاقة الأمريكية بنسبة 30-50% بتكلفة أكبر من الشركات الروسية، وهناك وضعا يتكون حيث يرتبط أمن الطاقة في أوروبا بالدورة الانتخابية الأمريكية.