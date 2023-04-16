«التعليم»: تنسيق كامل للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين بالسودان

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تنسق بشكل دائم ومتواصل مع وزارتي الخارجية والهجرة؛ للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية المصرية، وأوضاع الطلاب المصريين بدولة السودان الشقيق، وذلك نظرا لتطورات الأحداث الراهنة هناك.

الوزارة تدرس جميع السيناريوهات المتعلقة بموعد امتحانات الثانوية

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه في إطار المتابعة المستمرة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتقييم الأوضاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تدرس الوزارة جميع السيناريوهات المتعلقة بموعد امتحانات شهادة الثانوية العامة في دولة السودان، مؤكدا أنه في حال تأجيلها لأي سبب طارئ سيتم الإعلان عن ذلك رسميا.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين في السودان؛ بأهمية التواصل المستمر مع السفارة المصرية في الخرطوم في حال احتياجهم لأي دعم أو في حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.