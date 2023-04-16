«التعليم»: مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية لـ5 مايو المقبل

أعلنت المدارس المصرية اليابانية، مد فترة التقديم للطلاب للعام الدراسي المقبل 2023/2024 حتى يوم 5 مايو 2023، نظرا للإجازات الرسمية وطلب أولياء الأمور المعلمون بمد فترة التقديمات.

مد فترة التقديمات للطلاب والمعلمين للعام الجديد

كما أكدت المدارس المصرية اليابانية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتم مد فترة التقديمات للمعلمين في الوظائف للعام الدراسي المقبل 2023/2024.

وأشارت إلى أنّ التقديم للمدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1 على هذا الرابط ، في 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية، إضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية.