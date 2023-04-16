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«التعليم العالي»: ننسق مع «الخارجية» لمتابعة أوضاع الطلاب المصريين بالسودان

كتب:

أحمد أبوضيف
02:08 م | الأحد 16 أبريل 2023
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أكّد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ هناك تنسيق وتواصل دائم مع وزارة الخارجية المصرية للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية.

الطلاب المصريين بالسودان

وأضافت أنه من المقرر أن يوجه قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة  رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، للاطمئنان على سلامتهم.

وأكّدت السفارة المصرية بالخرطوم استقرار أوضاع الطلاب المصريين، وأنَّها على تواصل دائم مع أبنائنا الطلاب على مدار الساعة لحين انتهاء الأوضاع الراهنة.

التواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم

وأهابت وزارة التعليم العالي بأبنائنا الطلاب ضرورة التواصل مع السفارة المصرية بالخرطوم، في حال احتياجهم لأي دعم أو في حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.

جدير بالذكر أنَّ السفارة المصرية في الخرطوم كانت قد طالبت المواطنين المصريين المُقيمين في السودان، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والتقليل من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.