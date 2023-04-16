عيادات متنقلة أمام الكنائس ضمن خطة تأمين الاحتفالات بالبحيرة

قامت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة بتنظيم تواجد عيادات متنقلة مزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ لتأمين سلامة وصحة الإخوة المسيحيين أثناء الإحتفال بعيد القيامة المجيد.

استعدادات الصحة لاحتفالات عيد القيامة في البحيرة

كما حرصت إدارة القوافل الطبية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للأخوة المسحيين، وبالقرب منهم، وذلك من خلال التواجد المستمر، وذلك تحت إشراف الدكتورة خلود الظايط منسق القوافل الطبية العلاجية.

وتمركزت العيادات أمام الكنائس فى عدة مراكز منذ صباح اليوم وحتى عصر غدً الإثنين، لتؤدي أعمالها الطبية والعلاجية للجميع على أكمل وجه وبصورة مشرفة لاقت استحسان الجميع.

كما يتواجد أطباء أخصائيون وتمريض مدرب على أعمال الطوارئ، داخل القوافل وتم تزويدها بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان.

توفير كافة المستلزمات الطبية في القوافل

وعملت إدارة القوافل على توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة بالعيادات، كما تم عمل توعية صحية من خلال فرق الثقافة الصحية، يأتي ذلك طبقاً لتعليمات وتوجيهات الأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة، الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية.