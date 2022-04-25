بدء احتفالات شم النسيم على شواطئ الغردقة.. بيض ملون على الفطار «صور»

بدأت احتفالات شم النسيم على شواطئ الغردقة صباح اليوم الاثنين، إذ توافد الآلاف من المواطنين على الشواطئ العامة، واستقبلت الفنادق والمنتجعات السياحية الزائرين، لقضاء إجازة شم النسيم على الشواطئ وحمامات السباحة.

بيض ملون في الفطار وفسيخ ورنجة على مائدة شم النسيم

ومن جانبه، أشار رضا الدخاخني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق استقبلت اليوم مئات النزلاء لقضاء احتفالات شم النسيم على الشواطئ، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى إعداد بوفيه خاص لهذا الاحتفال ضم البيض الملون والترمس في وجبة الفطار، والفسيخ والرنجة والأسماك في وجبة الغداء، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وتنفيذ تعليمات وزارتي الصحة والسياحة.

احتفالات خاصة بشم النسيم على شواطئ الغردقة

وأضاف حسني شوقي مسؤول أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن الفنادق أعدت احتفالات خاصة بشم النسيم على الشواطئ المفتوحة، وتم إعداد يوم ترفيهي ومسابقات رياضية وألعاب أطفال، وتبادل التهاني مع السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية تزامنا مع أعياد الربيع والتقاط الصور التذكارية خاصة للأطفال في جو تملأه السعادة والمرح.

زيارة اسقف البحر الأحمر لفنادق الغردقة

وفي السياق ذاته، أجرى الأنبا إيلاريون اسقف البحر الأحمر زيارة لعدد من الفنادق شمال مدينة الغردقة، لتهنئة العاملين بالقطاع السياحي ونزلاء الفنادق من المصريين والأجانب بشم النسيم وأعياد الربيع، يرافقه مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة بكنائس البحر الأحمر، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع نزلاء الفنادق من المصريين والسائحين الأجانب.