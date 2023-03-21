موعد شم النسيم 2023.. هل تختفي احتفالات المواطنين في هذه المناسبة؟

تعلن دار الإفتاء اليوم موعد شهر رمضان المبارك، والذي يهتم فيه الموظفون بالحصول على إجازات لأخذ قسطا من الراحة في شهر الصوم خاصة، ومن ضمن أيام العطلات المتوقعة أعياد الربيع، لذا ينتظرون موعد شم النسيم 2023 والذي تمنح الدولة إجازة رسمية في ذلك اليوم للاحتفال الذي يتكرر كل عام بطقوس خاصة، لكن هل تختفي احتفالات الربيع في هذه المناسبة؟

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، موعد شم النسيم 2023، والذي يكثر فيه تناول الفسيخ والرنجة وتلوين البيض، ولكن تتغير تلك الطقوس هذا العام بالنسبة للمسلمين وتختفي احتفالات الربيع بهذه المناسبة، حيث يأتي موعد شم النسيم في شهر رمضان المبارك.

موعد شم النسيم 2023

ومن المقرر وفق أجندة مجلس الوزراء، أن يكون موعد شم النسيم 2023، يوم الاثنين الموافق 17 إبريل.

ويوافق شم النسيم يوم 26 من شهر رمضان المُبارك.

إجازات عام 2023

- إجازة عيد الفطر 2023 بداية من الجمعة 21 إبريل حتى الأحد 23 إبريل.

- إجازة عيد تحرير سيناء والتي توافق يوم 25 إبريل 2023.

- الاثنين 1 مايو 2023: عيد العمال.

- الأربعاء 28 يونيو 2023: عيد الأضحى المبارك.

- الجمعة 30 يونيو 2023: ثورة 30 يونيو.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: الاحتفال برأس السنة الهجرية.

- الأحد 23 يوليو 2023: الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو.

- الجمعة 6 أكتوبر 2023: الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

- الثلاثاء 26 سبتمبر 2023: الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.