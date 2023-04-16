«زوجى لا يعدل بينى وبين زوجته الأولى».. وأمين الفتوى يرد عبر قناة الناس

اشتكت متصلة تدعى أم فارس من القليوبية، حول إنها كانت متزوجة وطُلقت ومعها طفلة، وتقدم للزواج منها رجل متزوج وعنده 5 أبناء، وتزوجت لكن بدأ يظلمها ولا يعدل بينها وبين زوجته ويهجرها بالأسابيع، وزوجته تؤثر عليه حتى يطلقها، ويريد أن يطلقها دون إعطائها حقوقها، ولا يشعر أنها زوجته، ولا تعرف ماذا تفعل وهى حامل الآن.

عبدالسميع: شايف تأجلي فكرة الطلاق

ورد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد، على سؤالها قائلا: «والله الحقيقة أنا شايف تأجلى فكرة الطلاق خاصة فى ظل ظروف الحمل وتغير الهرمونات فى الشهر السادس، فهذا قد يكون له تأثير على علاقتكما الآن، بعد الولادة والزوج الكريم يشوف المولود، نشوف الحياة بينكم هتكون ازاى، ونقعد نشوف حياتنا تمشى إزاى».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.