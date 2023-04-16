 أسامة الأزهري عبر قناة الناس: ضياء الدين خان مفتي آسيا الوسطى صاحب موقف وطني

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الإمام الشيخ ضياء الدين خان نشأ في كنف أبيه مفتى آسيا الوسطى وكازاخستان وأتم حفظ القرآن في عمر 12 عامًا، وتتلمذ في مدرسة بمدينة طشقند عام 1981، وتعلم الخطابة في وقت مبكر من العمر، ثم نهض والده لتأسيس الإدارة الدينية لمسلمي آسيا الوسطى وكازاخستان وكان ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

موقف والده خلال الحرب العالمية

وأوضح «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني والمذاع على قناتي الناس وdmc، أن والد المفتي كانت له وقفة وطنية في خدمة بلده وقت الحرب العالمية جعلت موسكو ترسل لهم برقيات الشكر والاشادة لدورهم الوطني، ثم شغل الشيخ ضياء الدين خان منصب الأمين العام للإدارة الدينية التي تنظم كل العمل الاسلامي في شمال القوقاز وتقلد منصب قاضي أوزبكستان الشرعي.

جمهورية كازاخستان

وأشار إلى أن جمهورية كازاخستان من البلاد العظيمة كبيرة المساحة التى تبلغ 2 مليون كم مربع، وهي ضعف مساحة مصر، وتربطها بمصر علاقات وطيدة، وهي بلد ثري بالموارد الطبيعية والشعب الودود المحب لمصر.