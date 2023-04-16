رمضان عبد المعز عبر قناة الناس: لله كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إن الله سبحانه وتعالى له في كل يوم وليلة من أيام شهر رمضان عتقاء من النار، متابعا: «كل ليلة فيها عتقاء وينظر الله لخلقه ويرى ماذا يفعلون إن كانوا في المساجد أم يصلون في المنزل أم يدعونه أو يعملون، ويرى كل ما يفعله الإنسان».

عتقاء شهر رمضان

وأوضح «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» والمذاع على قناة الناس، أن الانسان واجب عليه أن يسعى ليكون من عتقاء شهر رمضان، فوعد الله بذلك والله لا يخلف وعده، لافتا إلى أن السعى للعتق من النيران يتحدد بيوم عرفة وهو اليوم الأكثر في العتق من النار ويليه أيام رمضان الكريم.

شهر رمضان

وأشار الشيخ رمضان عبد المعز إلى أن الانسان يجب أن يدعو الله خلال شهر رمضان بأن يجعله من عتقاء شهر رمضان، وان يحرص على الصلاة والصوم والزكاة وتلاوة القرآن والدعاء الخالص لله وفعل الخيرات.