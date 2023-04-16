تفاصيل حكم قضائي يكشف كيف يمتد عقد الإيجار القديم للحفيد

حكم جديد أصدرته محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، برئاسة المستشار عمر نبيل، وعضوية المستشارين أحمد أنور ومحمد فرج وأمانة سر محمد عوض بشأن قانون الإيجار القديم، عندما أقام ورثة المالك دعوى قضائية بالطرد من الشقة ضد ورثة المستأجر الأصلي من الأحفاد، فتصدت المحكمة وأنصفت الأحفاد في تلك الدعوى.

طرد سيدة وأبنائها القصر من الشقة

الدعوى التي أقيمت من ورثة المالك وحملت رقم 2808 لسنة 2020 إيجارات كلى شمال القاهرة، كان مضمونها طرد سيدة وأبنائها القصر من الشقة وهم أحفاد المستأجر الأصلى باعتبارها وصية عليهم، إلا أنها أقامت هي الأخرى دعوى فرعية بأحقية امتداد عقد الإيجار لها ولأبنائها باعتبارها الوصية، فاستجابت المحكمة لطلبها بامتداد العقد بعد أن أثبتت للمحكمة أن المستأجر الأصلى – جد الأطفال - توفى في 10 أغسطس 2001 قبل حكم الدستورية 70 لسنة 18 قضائية وامتد لنجله مورث المدعية فرعيا والذي توفى بتاريخ 15 يناير 2018 - أى بعد حكم الدستورية 70 لسنة 18 ق، فإنه يمتد للمدعية الأم» وأولادها لمرة واحدة فقط، ومن ثم فقد تحقق شروط الإمتداد للمدعية فرعيا عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر لمرة واحدة لكونها كانت مقيمة بالعين قبل وفاة مورثها رفقة المستأجر الأصلى.

المحكمة تستند على أحكام محكمة النقض

واستندت المحكمة على الطعن المقيد برقم 8688 لسنة 76 قضائية، والذى جاء فيه المقرر في قضاء النقض: أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه: لا ينتهي عقد ايجار المسكن بوفاء المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاء أو الترك يدل على أن عقد ايجار المسكن لا ينتهى بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم متى كانت اقامتهم بالعين مستقره حتى تاريخ الوفاء أو الترك.

أن يكون الحفيد مقيم مع الجد لمدة عام

وفي السياق ذاته أوضح المحامي عماد كمال حبيب الخبير القانوني، أن هذا الحكم جاء مضمونه من الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 سنة 77 الخاص بالأماكن السكنية، والتي جاء بها أن عقد الايجار بيمتد لورثة المستأجر بالنسبة للاحفاد، والتي اشترطت أن يكون الحفيد مقيما مع الجد لمدة عام على الأقل قبل وفاة الجد أو ترك الجد السكن.

الوصية على الأحفاد

وأضاف كمال في تصريحات لـ«الوطن» ان المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في القضية 70 لسنة 18 قضائية بنالنسبة لصالح الأحفاد، لأن الوصية على الأحفاد أثبتت أن الأحفاد كانوا مقيمين قبل صدور الحكم الذي صدر بمضمون ماينطبق بالمادة باعتبارها غير دستورية اعتبارا من 15/11/2002 والذي يعد تاريخ فاصل قائلا: «اذا كانت المنازعة قبل هذا التاريخ المالك طالبوا ورقة المستأجر بالإخلاء اذا كان الوفاة كانت قبل 2002/11/15، يمتد هنا عقد الإيجار للأحفاد حتى ولو كانوا مقيمين في السكن حتى هذا االوقت».