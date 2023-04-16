وزير الري يجري اتصالا بالبعثة المصرية بالسودان للاطمئنان على أفرادها

ذكرت وزارة الموارد المائية والري أن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أجرى اتصالا هاتفيا ببعثة الري المصرية بالسودان للاطمئنان على أحوال العاملين بالبعثة، خاصة في المناطق التي شهدت توترات في دولة السودان الشقيقة.

وأكد وزير الري أنه يتابع على مدار الساعة أوضاع أفراد البعثة بالسودان، ويتم التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للبعثة وللعاملين فيها.

التنسيق مع السفارة المصرية بالسودان

كما أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بالتنسيق مع السفارة المصرية بالسودان فيما يخص سلامة أعضاء البعثة وتوفير المؤن الأساسية وضرورة توخي أقصى درجات الحذر والحيطة والسلامة والابتعاد عن مناطق التوترات لحين استقرار الأوضاع في أقرب وقت.

وتعرب وزارة الري عن خالص التمنيات بتحقيق الاستقرار والازدهار بدولة السودان الشقيقة.