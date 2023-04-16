«سكاي نيوز»: برنامج الأغذية العالمي يعلق جميع عملياته بشكل مؤقت في السودان

أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق جميع عملياته في السودان بشكل مؤقت، وذلك في أعقاب مقتل 3 عاملين تابعين للبرنامج جراء الاشتباكات في دارفور.

اصابة موظفين ببرنامج الأغذية العالمي

وقال متحدث باسم البرنامج التابع للأمم المتحدة، حسبما نقلت قناة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم، إن موظفين اثنين أصيبا أثناء تأديتهما مهام عملهما، علاوة على إلحاق الضرر بطائرة إنسانية، ما أثر بشدة على عمل البرنامج.

تعليق عمليات البرنامج

وأكد المتحدث أنه سيتم تعليق عمليات البرنامج مع مراجعة الوضع الأمني، مضيفا أنه ليس هناك ما يبرر استهداف العاملين في المجال الإنساني.