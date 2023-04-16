وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التطورات في السودان

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا، اليوم، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه تناول خلاله التطورات الجارية في السودان.

جهود مصر بالتنسيق مع السعودية

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن الوزير سامح شكري حرص على إحاطة رئيس المفوضية الإفريقية بالجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في إطار جامعة الدول العربية من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين من أجل العمل على نزع فتيل الأزمة الراهنة في السودان، مستعرضاً أهم ما خلص إليه الاجتماع من نتائج وتوصيات.

جلسة مزمع عقدها لمجلس السلم والأمن الأفريقي

وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول أيضاً الجلسة المزمع عقدها لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اليوم لمناقشة الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية أن تتكاتف الجهود من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها.

كما أحاط وزير الخارجية، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي علما بالاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل حث الأطراف السودانية على وقف إطلاق النار وحقن الدماء، بما في ذلك الاتصال الذي أجراه مع وزير خارجية السودان «علي الصادق» صباح اليوم.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها.