مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 25.. يحيى يحاول استعادة التمثال من دكتور عجيب

عُرضت اليوم الأحد، الحلقة 25 من مسلسل يحيى وكنوز 2، عبر شبكة قنوات DMC الفضائية، وخلالها حاول «يحيى» أن يعيد التمثال الخاص به بعد أن سرقه الدكتور عجيب، وذهب «يحيى» إلى معمل الدكتور عجيب وتسلل ليلًا بحثًا عن التمثال، إلا أنّ الدكتور عجيب كان في انتظاره.

الحلقة 25 من مسلسل يحيى وكنوز 2

وطلب «يحيى» من «الدكتور عجيب» في الحلقة 25 من مسلسل يحيى وكنوز 2، أن يعيد له التمثال مقابل تنفيذ أي طلب له، ورفض «عجيب» الأمر، وقال له إن التمثال تعود ملكيته إلى الملك رمسيس الثاني وهو طفل في حراسة حورس.

وطلب «عجيب» من يحيى أن يصطحبه إلى الملك لإخباره بكلمة السر التي تتيح له السفر عبر الزمن، ورفض يحيى تلبية طلبه وقال له إن هذا التمثال هدية له من الملك.

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 25

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأحد في الساعة 6:15 مساءً، ويعاد 7:30 من صباح اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأحد على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.