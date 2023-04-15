مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 24..  سينو يفاجئ يحيى بحضوره عملية التحنيط

شهدت الحلقة 24 من مسلسل يحيى وكنوز2 مفاجأة أعدها سينو ليحيى حيث قام بأخذه ليحضر مراسم تحنيط، وقال له إن الجثة للتاجر بعد أن قضى عليه الأعداء.

مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 24

واوضح سينو في الحلقة 24 من مسلسل يحيى وكنوز 2 أن عملية التحنيط هي التحضير للحياة الأخرى وهي واحدة من أسرار علوم كيمت، وبعد انتهاء حياة الشخص يبدأ الكهنة تجهيزة عن طريق الملح والكتان داخل التابوت وبعض المواد التي تحافظ على جفاف الجسد لسنين طويلة .

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم السبت

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc اليوم السبت فهو الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT، أما موعد العرض الأصلي فهو في تمام الساعة 6:15 مساءً.