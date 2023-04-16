مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 24.. يحيى يحضر مراسم تحنيط التاجر

مسلسل يحيى وكنوز 2 في الحلقة 24 شهد الكثير من الأحداث والقصص من الحضارة المصرية القديمة بشكل شيق وسلس للأطفال، ومعلومات عن ملوك مصر القديمة.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 24

شهدت أحداث مسلسل يحيى وكنوز في الحلقة 24 معلومات عن عملية التحنيط حيث قال سينو ليحيى إن عملية التحنيط هي التحضير للحياة الأخرى وهي واحدة من أسرار علوم كيمت، وبعد انتهاء حياة الشخص يبدأ الكهنة تجهيزه عن طريق الملح والكتان داخل التابوت وبعض المواد التي تحافظ على جفاف الجسد لسنين طويلة.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، أما موعد العرض الأول فهو في الساعة الـ6:15 مساءً، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

عرض مسلسل يحيى وكنوز بلغة الإشارة

مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc معروض بلغة الإشارة حيث قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل الذي يقدم معلومات تاريخية مهمة للأطفال.