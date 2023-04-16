الكاتب الصحفي طارق رضوان رئيسا لتحرير جريدة «القاهرة»

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي الكاتب الصحفي طارق رضوان، رئاسة تحرير جريدة «القاهرة» التابعة لوزارة الثقافة، ابتداء من 17 أبريل الجاري.

معلومات عن طارق رضوان

يشار إلى أن طارق رضوان كاتب صحفي بمؤسسة روزاليوسف، وكانت له تجربة ناجحة في رئاسة تحرير مجلة «صباح الخير»، إذ تولى رئاسة تحريرها في الفترة من 2017 وحتى 2020.

وأصدر طارق رضوان، 27 كتابًا كان أحدثها «هوية السبعينيات سنوات الحلم والأمل»، عن مؤسسة روز اليوسف، الذي صدر في يناير 2023، ويتناول الكتاب قرارات الرئيس السادات على المستويين السياسي والاقتصادي، وأثر هذه التحولات التي جرت في فترة السبعينات على الهوية المصرية، حيث تعرض المجتمع لهجمة وهابية عنيفة.

معلومات عن جريدة «القاهرة»

وجريدة «القاهرة» مطبوعة أسبوعية ثقافية عامة، تصدر صباح كل ثلاثاء عن وزارة الثقافة، وكان يرأس تحريرها منذ صدورها الكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسى لمدة 15 عاما تقريبا.

وتولى من بعده رئاسة التحرير على التوالي، الكاتب الصحفي سيد محمود لمدة 3 سنوات، ثم الكاتب الصحفي عماد غزالي، وبعده الكاتب الصحفي زين العابدين خيري ليتولى الكاتب الصحفي طارق رضوان المهمة.